Son dakika haberleri! Doğa harikası Borçka Karagöl'de Kovid-19 sessizliği sona erdi
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Son dakika haberleri! Doğa harikası Borçka Karagöl'de Kovid-19 sessizliği sona erdi

Son dakika haberlerine göre Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle normalleşme sürecinde misafirlerini ağırlamaya başladı.

Son dakika haberleri! Doğa harikası Borçka Karagöl'de Kovid-19 sessizliği sona erdi
01.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:13

Artvin'in en önemli turizm merkezlerinden Borçka Karagöl Tabiat Parkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleriyle normalleşme sürecinde misafirlerini ağırlamaya başladı.

İlçe merkezine 27 kilometre mesafede yer alan ve Türkiye'nin "saklı cennetleri" arasında gösterilen Borçka Karagöl Tabiat Parkı, kışın beyaz örtüyle kaplanan, yaz ve ilkbaharda yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göle yansımasıyla ziyaretçilerine kartpostallık görüntüler sunuyor.

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olan Camili'ye (Macahel) giden yol üzerinde bulunan ve 368 hektarlık alana sahip Borçka Karagöl Tabiat Parkı, çevresindeki vadiler ve ormanlarla kaplı eşsiz doğasıyla fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Geçen yıl yaklaşık 250 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlayan tabiat parkında, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan sessizlik normalleşme sürecinin başlamasıyla sona erdi.

Milli parkların yeniden ziyarete açılmasıyla Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker bölgede incelemede bulundu.

Türker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nın her şeyiyle turizm sezonuna hazır olduğunu belirterek, "İnsanlarımız geldiğinde burada doğanın içinde mutlu olacaklar, güzel bir gün geçirecek ve huzur dolu evlerine dönecek. Burada cenneti andıran bir doğanın içindeyiz. Ülkemizden ve dünyanın her yerinden insanları bu saklı cennete davet ediyoruz." dedi.

Borçka'nın tek güzelliğinin Karagöl olmadığına işaret eden Türker, Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Macahel'in de ilçelerinde bulunduğunu aktardı.

Türker, vatandaşları Kovid-19 konusunda uyararak, "Bu risk bitti anlamına gelmez ama uzun zamandır vakanın ve temaslıların olmaması rahatlıkla insanımızın buralara gelebileceğinin göstergesi. Vatandaşlarımızdan isteğimiz maske kullanmaları, fiziki mesafeye dikkat etmeleri. Kurallara uyulması ziyaretçilerimizin ve toplumumuzun sağlığı için önemli." diye konuştu.

Kahramanmaraş'tan gelerek tabiat parkını gezen sağlık çalışanı Yıldırım Akın ise yorucu bir iş temposundan sonra sakin bir ortamda dinlenmek adına Artvin'e geldiklerini ifade ederek, "Doğayla iç içe olmak için yasakların da kalkmasıyla bu doğa cenneti yere geldik. Buraları hiç görmemiştik. Bir sağlık çalışanı olarak yoğun geçen günlerin stresini burada bir iki saatte attım." dedi.

"Yeşilin ve mavinin her tonu var"

Kahramanmaraş'ta hemşirelik yapan Fatma Akın da Karadeniz'e ilk defa geldiğini belirterek, doğanın güzelliğinden çok etkilendiğini dile getirdi.

Bir hemşire olarak Kovid-19 nedeniyle stresli bir çalışma süreci geçirdiklerine değinen Akın, "Gerçekten burada stresimizi attık. Çok iyi geldi. Yeşilin ve mavinin her tonu var. Çok büyülendim. Herkese öneririm özellikle Karagöl'e gelmelerini." ifadesini kullandı.

Artvin'in Hopa ilçesinden gelen Sergen Yalçın da Karagöl'ün eşsiz doğasıyla Türkiye'nin her yerinden binlerce turisti ağırladığını kaydederek, "Pandemi sürecinde evde çok sıkılmıştık, yasakların kalkmasıyla kurallara uyarak burada güzel zaman geçirmek istedik. İnşallah bu virüs tam olarak biter de biz de sürekli buraya geliriz." diye konuştu.

Borçka'da yaşayan Şenay Turanlı da uzun süredir kapalı olan tabiat parkının tekrar ziyarete açılmasından çok memnun olduğunu söyledi.

Tabiat parkının açılmasıyla ilçeye çok sayıda turist geleceğini belirten Turanlı, "Turizm demek ekonomi demek, hareketlilik demek. Turizmle birlikte ekonomi de canlanacak. Burası muazzam bir yer. Yerli ve yabancı turistleri bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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