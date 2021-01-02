Son dakika haberleri | DMO Sağlık Bakanlığı için 55 milyon aşı enjektörü satın alacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | DMO Sağlık Bakanlığı için 55 milyon aşı enjektörü satın alacak

02.01.2021 09:31 | Son Güncelleme: 02.01.2021 09:34
Son dakika haberleri | DMO Sağlık Bakanlığı için 55 milyon aşı enjektörü satın alacak

Bir son dakika haberine göre Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının ihtiyacı için 55 milyon 2 mililitrelik aşı enjektörü temin edecek.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığının ihtiyacı için 55 milyon 2 mililitrelik aşı enjektörü temin edecek.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, enjektörler, DMO'nun tip ticari şartnamesi ile ihtiyaç sahibi kurumca hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak kapalı teklif usulüyle iç piyasadan satın alınacak. Bu nedenle isteklilerin kapalı teklif mektupları içinde sundukları fiyat teklifleri nihai tek teklif olacak ve açık eksiltme uygulanmayacak.

İstekliler, ihale dokümanlarını DMO'nun Satınalma Daire Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebilecek. Ayrıca, ihale evrakı "www.dmo.gov.tr" adresinin ihale ilanları bölümünde ilan edilirken, çıktısı alınabilecek, ayrıca bir doküman verilmeyecek.

İhaleye teklif verecek firmaların, malzeme listesinde belirtilen şartname bedelini DMO veznesine veya ihale ek şartlarında belirtilen ofis banka hesaplarından birine yatırmaları gerekecek.

Teklifler, 12 Ocak günü en geç saat 12.00'ye kadar teslim edilecek.

İhale konusu malzemenin tamamı için teklif alınacak, kısmi teklifler değerlendirilmeyecek. Teklif edilen ürünlerin marka, model ve menşei teklif mektuplarında belirtilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Bülent Ersoy Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Can Bartu Samet Aybaba Cüneyt Çakır Mesut Bakkal
Tüm Haberler Kaza Bursa Kasım Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | DMO Sağlık Bakanlığı için 55 milyon aşı enjektörü satın alacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.1.2021 09:38:57. #1.15#
title