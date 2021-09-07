Son dakika haberleri | Djokovic ve Karolina Pliskova, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi
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Son dakika haberleri | Djokovic ve Karolina Pliskova, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi

Son dakika haberleri | Djokovic ve Karolina Pliskova, ABD Açık'ta çeyrek finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor

Edinilen son dakika gelişmesine göre ABD Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınların 4 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, çeyrek finale çıktı.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve kadınların 4 numaralı seribaşı Karolina Pliskova, çeyrek finale çıktı.

New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının 8. gün maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde turnuvayı 3 kez kazanan Novak Djokovic, dünya 99 numarası Jenson Brooksby karşısında ilk seti 6-1 kaybetmesine rağmen sonraki setleri 6-3, 6-2 ve 6-2 alarak korttan 3-1 galip ayrıldı.

Oscar Otte'yi 3-1'lik (6-4, 3-6, 6-3, 6-2) skorla eleyen Matteo Berrettini (6 numaralı seribaşı), çeyrek finalde, Wimbledon finalinde yenildiği Djokovic'in rakibi oldu.

2019 şampiyonu Andreescu elendi

Tek kadınlarda 2016 finalisti Karolina Pliskova (4), Fransa Açık finalisti Anastasia Pavlyuchenkova'yı (14) 7-5 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenerek son 8 isim arasına girdi.

Fransa Açık'ta yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken Maria Sakkari (17), 2019 şampiyonu Bianca Andreescu'yu (6) 2-1 (6-7, 7-6, 6-3) mağlup ederek çeyrek finalde Pliskova ile eşleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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