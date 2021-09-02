Son dakika haberleri... DİYARBAKIR - Varank: "Bu topraklarda terörün kökü tümüyle kazınsın diye mücadele ediyoruz"

Son dakika haberine göre Proyem Yem Fabrikası Temel Atma açılış töreni Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın kürsüye çıkışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Proyem Yem Fabrikası Temel Atma açılış töreninde konuştu.