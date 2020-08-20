Son dakika haberleri! Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde yangın
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Son dakika haberleri! Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde yangın

Son dakika 3. sayfa haberi... Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde yangın Yangın sırasında vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir komisyoncu dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

20.08.2020 17:18 | Son Güncelleme: 20.08.2020 17:45

Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde yangın

Yangın sırasında vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe saydılar

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Sebze ve Meyve Hali'ndeki bir komisyoncu dükkanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Gökyüzünü dumanla kaplayan yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın itfaiye ekiplerince bir saatte kontrol altına alınabildi.

Yangın, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bulunan Yeni Sebze ve Meyve Halinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, halde bulunan bir sebze ve meyve komisyoncu dükkanın da sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı plastik kasalar bir anda alev aldı. Yangın kısa sürede 3 fark dükkana ait plastik kasalara sıçraması ile bir anda alev topuna döndü. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına anında müdahalede bulundu.

Çevrede toplanan vatandaşalar sosyal mesafe ve maskesiz yangına müdahale eden itfaiye ekiplerini izlerken bazı vatandaşlarda ekiplere yardım ederek kasaları yangının çıktığı dükkanlardan çıkarmaya çalıştı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınırken, bölgeye gelen polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak için inceleme başlattı.

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Son dakika haberleri! Diyarbakır Sebze ve Meyve Hali'nde yangın

Kaynak: İHA

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