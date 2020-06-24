Son dakika haberleri... DİYARBAKIR Salgın nedeniyle geldiği Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde boğuldu
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Son dakika haberleri... DİYARBAKIR Salgın nedeniyle geldiği Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde boğuldu

Son dakika habere göre Salgın nedeniyle geldiği Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde boğulduDİYARBAKIR'da, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Mehmet Ökmen (17), yaşamını yitirdi.

24.06.2020 17:24 | Son Güncelleme: 24.06.2020 17:29

Salgın nedeniyle geldiği Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde boğuldu

DİYARBAKIR'da, serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde akıntıya kapılan Mehmet Ökmen (17), yaşamını yitirdi. Ökmen'in bir süre önce koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul'dan Diyarbakır'a geldiği belirtildi.

İstanbul'dan koronavirüs salgını nedeniyle Sur ilçesindeki akrabalarının yanına gelen Mehmet Ökmen, serinlemek için Dicle Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan Ökmen, bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ökmen, çevredekilerin de yardımıyla ekipler tarafından Bağıvar Mahallesi'nde eski bir fabrikanın olduğu bölgede sudan çıkartıldı.

'HADİ MEHMET'

Sağlık ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştığı sırada olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğularak, 'Hadi Mehmet' diye seslendi. Ökmen tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet Ökmen'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Son dakika haberleri... DİYARBAKIR Salgın nedeniyle geldiği Diyarbakır'da, Dicle Nehri'nde boğuldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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