Son dakika haberleri: Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama - Haberler
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Son dakika haberleri: Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

Demirören Haber Ajansı, Emrah Kızıl - Güncel
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Son dakika haberleri: Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika habere göre DİYARBAKIR merkezli 4 ile gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaptıkları ve örgüt mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 19 şüpheliden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı.

DİYARBAKIR merkezli 4 ile gerçekleştirilen operasyonda, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaptıkları ve örgüt mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 19 şüpheliden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütüne katılım yaptıkları, örgüt mensuplarının vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması amacıyla Diyarbakır, Mardin, İstanbul ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen şüphelilerden 7'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.


Son dakika haberleri: Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika haberleri: Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika haberleri: Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

Son dakika haberleri: Diyarbakır merkezli terör operasyonunda 7 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Emrah Kızıl - Güncel

Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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