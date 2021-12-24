Son dakika haberleri... DİYARBAKIR MERKEZLİ 6 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

DİYARBAKIR (DHA) - Son zamanlarda ülke genelinde ve Diyarbakır'da Sosyal Medya üzerinden yatırım vaadi dolandırıcılık olaylarının artması ve çok sayıda vatandaşın bu yöntemlerle mağdur edilmesi üzerine, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalarda, "Hacker? olarak tabir edilen 19 şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli Isparta, Ankara, Mersin, Tekirdağ, İzmir'de eş zamanlı 30 adrese operasyon yapıldı.

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