Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

03.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:54
Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır-Lice kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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