Son dakika haberleri | Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
03.10.2020 15:51 | Son Güncelleme: 03.10.2020 15:54
Son dakika gündem haberi: İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır-Lice kırsalında hava destekli operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.
Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz