Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

16.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:52
Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberi: Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün akşam saatlerinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde dün akşam saatlerinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan bir kişi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, geçtiğimiz aylarda nişan yapan çift, aralarında çıkan anlaşmazlık nedeni ile nişanı bozdu. Nişanın tarafları olan komşu iki esnaf arasında dün akşam başlayan tartışma bir anda büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi yaralandı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Emrullah Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 yaralının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, polisin başlattığı inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Diyarbakır'daki silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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