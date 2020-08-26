Son dakika haberleri! Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı
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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı

Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır'da, 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı.

Son dakika haberleri! Diyarbakır'da 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı
26.08.2020 09:19 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:35

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Diyarbakır'da, 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan, 100'i operasyonel tim olan 1495 kişilik personel görev alıyor.Öte yandan yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Yıldırım 1-2-3-4-5-6 Operasyonları' kapsamında bugüne kadar toplam 31 terörist etkisiz hale getirildi; 48 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Ayrıca çok sayıda silah ile mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. 'Yıldırım Operasyonları'nın halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarıyla devam ettiği vurgulandı.


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Kaynak: DHA

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