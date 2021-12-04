Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarından haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilerin yakalanması amacıyla 20 adrese 1 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara teslim edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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