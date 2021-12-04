Son dakika haberleri! Diyarbakır'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarından haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası olan şüphelilerin yakalanması amacıyla 20 adrese 1 Aralık'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara teslim edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

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