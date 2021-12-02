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Diyarbakır'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişilerce tren rayı etrafında bulunan güvenlik bariyerlerini oluşturan korkulukların kesilmesi ile birlikte karşıya geçmeye çalışan 28 yaşındaki genç, treninin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da kimliği belirsiz kişilerce tren rayı etrafında bulunan güvenlik bariyerlerini oluşturan korkulukların kesilmesi ile birlikte karşıya geçmeye çalışan 28 yaşındaki genç, treninin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 2. Sokak Sanayi Sitesi mevkiinde saat 16.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, raylar üzerindeki bir kişiye Elazığ istikametinden gelen ve vagonları olmayan treninin çarptığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde öldü

Yapılan incelemede kimliği tespit edilen 28 yaşındaki Emrah Gök adlı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayı duyan yakınları bölgeye gelerek ağıtlar yakarken, Gök'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olay sırasında ismi öğrenilemeyen tren makinisti çevredekilerin tepkisi üzerine karakola giderken, daha önce güvenlik gerekçesiyle tren raylarının etrafına örülen demir bariyelerin kimliği belirsiz kişilerce söküldüğü görüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

Diyarbakır'da trenin çarptığı genç hayatını kaybetti

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