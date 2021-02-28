Son dakika haberleri... Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden asker memleketi Kastamonu'da defnedildi
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden asker memleketi Kastamonu'da defnedildi

28.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 28.02.2021 12:30
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden asker memleketi Kastamonu'da defnedildi

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Ali Er (26), memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Diyarbakır'da trafik kazasında hayatını kaybeden Astsubay Çavuş Ali Er (26), memleketi Kastamonu'da toprağa verildi.

Ali Er'in cenazesi Diyarbakır'dan Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine nakledildi.

Taşköprü Devlet Hastanesi morgundan alınan cenaze, daha sonra ilçenin Yazıhamit köyündeki babaevine getirildi.

Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından Er'in cenazesi köy mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Er'in ailesi ve yakınları ile Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Mücahit Avkıran, Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ile vatandaşlar katıldı.

Diyarbakır'da dün geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Astsubay Çavuş Ali Er'in 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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