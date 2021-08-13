Son dakika haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu: 65 gözaltı (2)

Son dakika haberine göre GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİDiyarbakır'da, terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulunup, örgüt propagandası yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı, 65'e yükseldi.