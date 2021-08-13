Son dakika haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu: 65 gözaltı (2)
Son dakika haberine göre GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİDiyarbakır'da, terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulunup, örgüt propagandası yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı, 65'e yükseldi.
GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ
Diyarbakır'da, terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulunup, örgüt propagandası yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı, 65'e yükseldi.
Şeyhmus ÇAKAN/ DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan