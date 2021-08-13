Son dakika haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu: 65 gözaltı (2)
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Son dakika haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu: 65 gözaltı (2)

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu: 65 gözaltı (2)
Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİDiyarbakır'da, terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulunup, örgüt propagandası yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı, 65'e yükseldi.

GÖZALTI SAYISI YÜKSELDİ

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK adına eylem ve faaliyetlerde bulunup, örgüt propagandası yaptığı belirtilen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı, 65'e yükseldi.

Şeyhmus ÇAKAN/ DİYARBAKIR,


Son dakika haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu: 65 gözaltı (2)
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu: 65 gözaltı (2)
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu: 65 gözaltı (2)
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu: 65 gözaltı (2)
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu: 65 gözaltı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şeyhmus Çakan

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