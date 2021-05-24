Son dakika haberleri | Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı Diyarbakır'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör operasyonu: 29 kişi gözaltına alındı
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında HDP'li yöneticilerin de bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Romedi Yılmaz