Son dakika haberleri... Diyarbakır'da tedavi edilen atmaca ve şahinler Hevsel Bahçelerinde doğaya salındı
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da tedavi edilen atmaca ve şahinler Hevsel Bahçelerinde doğaya salındı

03.03.2021 14:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:03
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da tedavi edilen atmaca ve şahinler Hevsel Bahçelerinde doğaya salındı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da tedavileri tamamlanan atmaca ve şahinler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Hevsel Bahçelerinde doğaya bırakıldı.

Diyarbakır'da tedavileri tamamlanan atmaca ve şahinler, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Hevsel Bahçelerinde doğaya bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Dicle Üniversitesi (DÜ) iş birliğiyle kurulan Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce "3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Dicle Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Semih Altan, AA muhabirine, merkezlerinin geçen yıl eylül ayında hizmete girdiğini söyledi.

Bugüne kadar büyük çoğunluğu kuş türü olmak üzere 30'a yakın yaban hayvanının merkezlerine getirildiğini ifade eden Altan, bu hayvanlardan 15'inin tedavilerinin ardından doğaya salındığını, kalanının ise tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

En büyük problemlerinin bilinçsiz avcılık ve yaban hayvanlarının evcilleştirilmeye çalışılması olduğunu vurgulayan Altan, "Sonuçta doğa bir denge halinde, yabani kuşlar da bu dengenin bir unsuru. Lütfen yaban hayvanlarına dokunmayalım." dedi.

Altan, vatandaşlardan zarar görmüş veya hastalanmış bir yaban hayvanı görmeleri halinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirmelerini istedi.

Tedavi edilen atmaca ve 2 şahin, Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçelerinde doğaya bırakıldı.

Etkinliğe, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ezeli Azarkan, DÜ Veteriner Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Aydın Vural, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri ile merkez personelleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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