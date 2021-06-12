Son dakika haberi! Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 yaralı
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Son dakika haberi! Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 yaralı Diyarbakır'da iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü.

Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da iki grup arasında sokak ortasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yeniköy Mahallesi Sosyal Konutları önünde meydana geldi. Sosyal Konutlar önünde karşılaşan iki grup, henüz belirlenmeyen nedenle tartışmaya başlarken, tartışmanın büyüyünce taraflar pompalı tüfek ve silahla birbirine ateş etmeye başladı.

4 kişi yaralandı

Silah sesleri üzerinde çevrede panik ve korkuya olay yerinden kaçarken, çatışmada iki gruptan G.S., O.S., M.O. ve E.Ö. yaralandı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Çatışmada yaralanan E.Ö. isimli yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı inceleme yaptı.

Şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı

Olayla ilgili başlatan polis, çatışmada yara almadan kurtulup kaçan şüphelilerin yakalanması için, bölgede operasyon başlattı.

Son dakika haberi! Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 yaralı
Son dakika haberi! Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 yaralı
Son dakika haberi! Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 yaralı
Son dakika haberi! Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 yaralı
Son dakika haberi! Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 yaralı
Son dakika haberi! Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı çatışma: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak

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