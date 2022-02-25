Son dakika haberleri... Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre ŞÜPHELİLERDEN 10'U TUTUKLANDIDiyarbakır'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.
DİYARBAKIR (DHA) - ŞÜPHELİLERDEN 10'U TUTUKLANDI
Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel