Son dakika haberleri... Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2) - Haberler
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı, Burak Emek - Güncel
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da silahlı suç örgütü şüphelileri adliyede (2)

Gelen son dakika haberine göre ŞÜPHELİLERDEN 10'U TUTUKLANDIDiyarbakır'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR (DHA) - ŞÜPHELİLERDEN 10'U TUTUKLANDI

Diyarbakır'da silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 10, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 8'i ise serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır, Güncel, Haberler

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