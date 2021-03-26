DİYARBAKIR - Silahlı kavga: 3 yaralı
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DİYARBAKIR - Silahlı kavga: 3 yaralı

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde evde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı
Son Dakika! Diyarbakır'da silahlı saldırgan, 4 kişilik aileyi rehin aldı: Evden 2'si yaralı 5 kişi çıkarıldı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde evde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Talaytepe Mahallesi Memur-Sen TOKİ Konutları'nda silahlı kavga olduğu ve yaralıların bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Belirlenen adrese ulaşan görevlilere evin kapısı açılmayınca Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince kapı kırılarak içeri girildi.

Evde silahla yaralandıkları belirlenen İlhan Ö, Cihan Ö. ve Fırat G, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Adresteki aramada 3 tabanca ele geçirildi.

Fırat G'nin evdekilere silahla saldırdığı, onların da karşılık vermesiyle 3 kişinin yaralandığı öne sürüldü.

DİYARBAKIR - Silahlı kavga: 3 yaralı
DİYARBAKIR - Silahlı kavga: 3 yaralı
DİYARBAKIR - Silahlı kavga: 3 yaralı
DİYARBAKIR - Silahlı kavga: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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