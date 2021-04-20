Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 26 DERECEYİ GÖRDÜ,, ÇOCUKLAR ANZELE SUYUNDA SERİNLEDİ

Son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'da hava sıcaklığı 26 dereceyi görünce, çocuklar girilmesi tehlikeli ve yasak olan Anzele suyuna girerek serinledi.