Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 26 DERECEYİ GÖRDÜ,, ÇOCUKLAR ANZELE SUYUNDA SERİNLEDİ
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Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 26 DERECEYİ GÖRDÜ,, ÇOCUKLAR ANZELE SUYUNDA SERİNLEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre DİYARBAKIR'da hava sıcaklığı 26 dereceyi görünce, çocuklar girilmesi tehlikeli ve yasak olan Anzele suyuna girerek serinledi.

DİYARBAKIR'da hava sıcaklığı 26 dereceyi görünce, çocuklar girilmesi tehlikeli ve yasak olan Anzele suyuna girerek serinledi.

Diyarbakır'da hava sıcakları etkisini göstermeye başladı. Sıcaklığın 26 dereceyi gördüğü kentte ramazan ayının da etkisiyle vatandaşlar kendilerini parklara attı. Çocuklar da Sur ilçesinde bulunan girilmesi tehlikeli ve yasak, tarihi Anzele suyunda yüzerek serinledi. Yüzdükten sonra havuz kenarında güneşlenen çocukların sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Çocuklardan Eyüp Bal, havaların çok ısındığını belirterek, "Serinlemek için Anzele'ye geliyoruz. Havalar sıcak oldu" dedi.

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 26 DERECEYİ GÖRDÜ,, ÇOCUKLAR ANZELE SUYUNDA SERİNLEDİ
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 26 DERECEYİ GÖRDÜ,, ÇOCUKLAR ANZELE SUYUNDA SERİNLEDİ
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 26 DERECEYİ GÖRDÜ,, ÇOCUKLAR ANZELE SUYUNDA SERİNLEDİ
Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'DA SICAKLIK 26 DERECEYİ GÖRDÜ,, ÇOCUKLAR ANZELE SUYUNDA SERİNLEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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