Son dakika haberleri: Diyarbakır'da PKK/KCK'nın kadın yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 25 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanmasında faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle gözaltına alınan 25 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK'nın kadın yapılanması TJA mensuplarının legal görünüm kazanmasını sağlamak, örgüt adına siyasi, ideolojik eğitim almalarına dernek ve platform adı altında destek olmak, terör örgütüne sempati kazandırarak kadınları saflarına çekmek için legal yapı altında illegal örgütsel görüşme, toplantı ve yürüyüş düzenledikleri belirlenen kişilere yönelik 5 Nisan'da düzenlenen operasyonda yakalanan 25 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Hakimliğe çıkarılan 24 şüpheliden 11'i tutuklandı, 12'si adli kontrol ve biri ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aziz Aslan