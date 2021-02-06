Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

06.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:32
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Son dakika haberine göre DİYARBAKIR'da, trafik yoğunluğu olan caddede, yüklü kamyonetin arkasına tutunan patenli 4 genç, tehlikeli hareketler yaparak, ilerledi.

DİYARBAKIR'da, trafik yoğunluğu olan caddede, yüklü kamyonetin arkasına tutunan patenli 4 genç, tehlikeli hareketler yaparak, ilerledi. Gençler, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntü çekildiğini anlayan gençler, kapüşonla yüzlerini gizlemeye çalıştı. 

?Merkez Bağlar ilçesindeki Karacadağ Bulvarı'nda patenli 4 genç, sürücüsünün kırmızı ışıkta beklediği 42 AH 642 plakalı kamyonetin arkasına tutundu. Gençler, akrobatik hareketler yaparak, yolda ilerledi. Trafikteki başka sürücünün kendilerini görüntülediğini fark eden gençler, kapüşonla yüzlerini kapatmaya çalıştı. Trafiğin yoğun olduğu yolda kamyonete tutunarak, tehlikeli yolculuğu sürdüren gençlerden biri, görüntülenmemek için aracın yan tarafına tutundu.Sürücülerden bazıları, tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, bazıları da şaşkınlıkla gençleri izledi. Patenli gençler, kamyonetin kavşaktan yan yola girmesiyle gözden kayboldu.


Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, patenli 4 gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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