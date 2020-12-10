Son dakika haberleri... Diyarbakır'da, marketteki silahlı soygunu polisin sireni önledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da, marketteki silahlı soygunu polisin sireni önledi

10.12.2020 22:18 | Son Güncelleme: 10.12.2020 22:22
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da, marketteki silahlı soygunu polisin sireni önledi

Son dakika haber... DİYARBAKIR'da, bir market zincirinin şubesine girip, kasiyere silah doğrultan soyguncu, bu sırada bölgede devriye gezen polis aracının çaldığı siren sesini duyarak kaçtı.

DİYARBAKIR'da, bir market zincirinin şubesine girip, kasiyere silah doğrultan soyguncu, bu sırada bölgede devriye gezen polis aracının çaldığı siren sesini duyarak kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen silahlı bir kişi az sayıda müşterinin olduğu sırada markette girdi. Bir süre alışveriş yapar gibi davranan şüpheli, daha sonra beraberinde getirdiği silahı kasiyere uzatarak, kasadaki paraları istedi. Bu esnada bölgede güvenlik uygulaması yapan Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekip otosundan siren sesi duyuldu. Sesi duyup, panikleyen soyguncu, müşterilerden F.D.'nin (41) engellemesine rağmen olay yerinden kaçmayı başardı. İhbar üzerine gelen ekipler, markette yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Son dakika haberleri... Diyarbakır'da, marketteki silahlı soygunu polisin sireni önledi
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da, marketteki silahlı soygunu polisin sireni önledi
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da, marketteki silahlı soygunu polisin sireni önledi
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da, marketteki silahlı soygunu polisin sireni önledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

İlgili Haberler

Son dakika haberleri! Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun
Son dakika haberleri! Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun
Son dakika haberi | İki silahlı şüpheli PTT şubesinden yaklaşık 8 bin liralık soygun yaptı
Son dakika haberi | İki silahlı şüpheli PTT şubesinden yaklaşık 8 bin liralık soygun yaptı
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Son dakika: Diyarbakır'da kazaya müdahale eden polise otomobil çarptı: 1'i polis 5 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Ekrem İmamoğlu Ali Mahir Başarır Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Caner Cindoruk Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Samatta Şenol Güneş Samet Aybaba Cüneyt Çakır Ali Palabıyık
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Diyarbakır'da, marketteki silahlı soygunu polisin sireni önledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 22:23:57. #1.14#
title