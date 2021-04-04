Son dakika haberleri! Diyarbakır'da korkutan çatı yangını
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Son dakika haberleri! Diyarbakır'da korkutan çatı yangını

Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da korkutan çatı yangını

Gelen son dakika haberlerine göre DİYARBAKIR'da, bir apartmanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

DİYARBAKIR'da, bir apartmanın çatısında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Apartmanda oturanlar tahliye edilirken, yangın  itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkez Kayapınar ilçesi Çölgüzeli Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturan aileler, tedbir amaçlı tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü.Binanın çatısının zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haberleri! Diyarbakır'da korkutan çatı yangını
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da korkutan çatı yangını
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da korkutan çatı yangını
Son dakika haberleri! Diyarbakır'da korkutan çatı yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak EMEK

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