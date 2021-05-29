Son dakika haberleri: Diyarbakır'da korkutan anız yangını
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Son dakika haberleri: Diyarbakır'da korkutan anız yangını

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da korkutan anız yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi... Diyarbakır'da bu yıl kuraklıkla birlikte hasat mevsimi erken başlarken, hasat sonrası yetkililerin anız yakılmaması uyarılarına rağmen anızlar yakılıyor.

Diyarbakır'da bu yıl kuraklıkla birlikte hasat mevsimi erken başlarken, hasat sonrası yetkililerin anız yakılmaması uyarılarına rağmen anızlar yakılıyor. Bağlar ilçesinde hasat sonrası ateşe verilen anızlar hem çevrede bulunan akaryakıt istasyonu ile ağaçlık alanları tehdit etti. İtfaiye yangına anında müdahale ederek söndürdü. Diyarbakır'da anız yakanlara yönelik cezai müeyyideler olmasına rağmen kimliği belirsiz kişi yada kişilerce anız yakmaya devam ediliyor. Toprağa ve canlılara zarar veren anız yangınlarının sonuncusu Diyarbakır'ın merkez Bağlar ve Yenişehir ilçeleri arasında bulunan Batıkent meydanı olarak bilinen tarlada hasat sonrası kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateşe verildi.

Anız yangını çevreye sıçramadan söndürüldü

50 dönüme yakın arazi ateşe verilirken, yoğunlaşan duman nedeniyle trafikte yer yer aksamalar yaşandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangının çevredeki akaryakıt istasyonu ve ağaçlık alana sıçramama için yaptıkları kısa çalışmada alevler söndürüldü.

Yangın sırasında bir çocuk ise yangını söndürmek için çaba harcadığı görülürken, itfaiye ekipleri yangınlar ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da korkutan anız yangını
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da korkutan anız yangını
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da korkutan anız yangını
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da korkutan anız yangını
Son dakika haberleri: Diyarbakır'da korkutan anız yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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