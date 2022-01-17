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Son dakika haberleri: Diyarbakır'da "Kişisel Gelişim Zirvesi" düzenlendi

Son dakika haberleri: Diyarbakır'da
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince "Kişisel Gelişim Zirvesi" düzenlendi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince "Kişisel Gelişim Zirvesi" düzenlendi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençlerin kariyer planlarına katkı sunmak amacıyla "Kişisel Gelişim Zirvesi" gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen zirveye 1500 kişi katıldı.

Zirvede, TRT haber spikeri Tijen Karaş, "Beden Dili ve Diksiyon", TRT spor spikeri Erdoğan Arıkan "Topluluk Önünde Konuşma ve Hitabet Sanatı" ve girişimci yazar Mustafa Açıkgöz "Girişimcilik" konusunda katılımcılara bilgi verdi.

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

Kişisel Gelişim, Diyarbakır, Güncel, Haber

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