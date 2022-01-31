Son dakika haberleri... Diyarbakır'da kadınlı erkekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da kadınlı erkekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı, Mehmet Mucahit Ceylan - Güncel
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da kadınlı erkekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberler: DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde kadınlı erkekli iki grup arasında kavga çıktı. Yumrukların hedefi olan bir kadının yere düştüğü anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki Yaşar Kemal Caddesi üzerinde meydana gedi. Kadınlı, erkekli iki grup arasında yaşanan kavga DHA muhabirinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Tarafların birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdığı kavgada darbelerin hedefi olan bir kadın yere düştü. Her iki guruptan kişilerin darbedildiği kavga, esnaf ve vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.


Son dakika haberleri... Diyarbakır'da kadınlı erkekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da kadınlı erkekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da kadınlı erkekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da kadınlı erkekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da kadınlı erkekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da kadınlı erkekli kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit Ceylan - Güncel

Yenişehir, kavga, Güncel, Haber

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