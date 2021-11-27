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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan hastane tatbikatı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da itfaiye ekiplerinden gerçeği aratmayan hastane tatbikatı

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel bir hastanede yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, özel bir hastanede yangın ve kurtarma tatbikatı yaptı.

İtfaiye Daire Başkanlığı, acil durum anında ve sonrasında yapılacaklara yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerine devam ediyor. Özel bir hastanede çalışanlara eğitim programı düzenleyen itfaiye ekipleri, gerçekleştirdiği teorik eğitimde personele yangın çıkış nedenleri, başlangıç yangınlarına müdahalenin nasıl olacağı, yangının çıkmaması için alınacak önlemler, yangın sonrası yapılması gerekenler ve doğru yangın ihbarı konularında bilgi verdi. Ekiplerin, hastane binasında gerçekleştirdiği tatbikatta oluşabilecek herhangi bir acil durumda yangın söndürme, yaralıyı sedye yardımı ile tahliye etme ve mahsur kalanları kurtarma faaliyetleri canlandırdı.

Birçok kişi tatbikatı ve yangın söndürme çalışmalarını merakla izlerken itfaiye ekipleri, olası acil durumlarda farklı kurumlarda çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla teorik ve pratik eğitimlere devam edeceği belirtildi. - DİYARBAKIR

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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