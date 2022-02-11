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Son dakika haberleri | Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat yakalandı

AA, Aziz Aslan - Güncel
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Son dakika haberleri | Diyarbakır'da FETÖ operasyonunda 5 avukat yakalandı

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 5 avukat gözaltına alındı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda, 5 avukat gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 avukat hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, avukatlardan N.Y, B.B.E, A.E, Z.T. ve A.L.B. gözaltına alındı, S.P'nin ise yurt dışında olduğu belirlendi.

Göz altındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Aziz Aslan - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Diyarbakır, Güncel, Haberler

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