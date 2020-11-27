Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı

27.11.2020 01:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 01:49
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı DİYARBAKIR'da, 'dur'? ihtarına uymayan sürücü aracıyla polis memuru Nail Orsal'a çarpıp, kaçtı.

Diyarbakır'da 'dur' ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı
DİYARBAKIR'da, 'dur'? ihtarına uymayan sürücü aracıyla polis memuru Nail Orsal'a çarpıp, kaçtı. Ağır yaralanan Orsal, hastaneye kaldırılırken, sürücü yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, gece saatlerinde Diyarbakır- Elazığ yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şüpheli araç ihbarı alan polis ekipleri yolda kontrol noktası oluşturdu. Şüpheli aracı tespit eden ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Sürücüsü ihtara uymayarak, polis memuru Nail Orsal!a çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan Orsal, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli aracın sürücüsü bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Polis memur Orsal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Mucahit CEYLAN

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