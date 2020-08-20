Son dakika haberleri... Diyarbakır'da çocuklar korona virüsü hiçe sayıyor
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da çocuklar korona virüsü hiçe sayıyor

Son dakika 3. sayfa haberine göre Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı içerisindeki süs havuzlarında gün boyu sular içinde yüzen çocukların korona virüsü hiçe saymaları pes dedirtti.

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da çocuklar korona virüsü hiçe sayıyor
20.08.2020 09:59 | Son Güncelleme: 20.08.2020 10:30

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele Parkı içerisindeki süs havuzlarında gün boyu sular içinde yüzen çocukların korona virüsü hiçe saymaları pes dedirtti.

Diyarbakır'da yaz ayları boyunca havaların aşırı derecede ısınmasıyla çocuk ve gençler serinlemek amacıyla mahallelerdeki süs havuzlarını mesken tutarken, bunlardan biride tarihi Sur ilçesinde bulunan Anzele Parkı. Enfeksiyon hastalıları uzmanlarının açıklamalarında çocuk ve gençlerde korona virüsün belirtisiz ya da daha hafif olarak geçirdiklerini veya korona virüsü taşıyıcısı olabileceklerini belirtmişlerdi.

Anzele Parkı yaz aylarıyla birlikte Sur sakini olan çocuk ve gençlerin uğrak noktası haline gelirken, tarihi parkta gün boyu korona virüsü hiçe sayarak eğlenen çocuk ve gençler bulaşma zincirinin genişlemesine neden oluyor. Süs havuzlarında gün boyu vakit geçiren çocuklara bölgede bulunan esnaf vatandaşlar ve mahalle sakinlerinin herhangi bir müdahalede bulunmaması tehlikeye gözler önüne seriyor. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

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