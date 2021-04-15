Diyarbakır'da çocuk parkında korkutan yangın

Diyarbakır'da çocuk parkında korkutan yangın Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesindeki çocuk parkında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Diyarbakır'da çocuk parkında korkutan yangın

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir sitenin bahçesindeki çocuk parkında çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay anında parkta kimsenin olmaması faciayı önlerken o anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, Kayapınar ilçesindeki bir sitede öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sitenin oyun parkında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Öğle saatlerinde başlayan ve çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın nedeniyle oluşan duman ise kenttin dört bir tarafından görüldü. Yangın cep telefonlarına kaydedilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT IRMAK