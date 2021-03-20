Son dakika haberleri: Diyarbakır'da, bir mağazanın indirim kampanyası koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

Son dakika habere göre Diyarbakır'da, bir mağazanın indirim kampanyası koronavirüs tedbirlerini hiçe saydıBurak EMEKDİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, bir mağaza, bir ay önce sosyal medyada piyasanın altında indirimli olarak hediyelik eşya ve çeyizlik ürünlerin satışı yapılacağının duyurdu.

Diyarbakır'da, bir mağazanın indirim kampanyası koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı

Burak EMEKDİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da, bir mağaza, bir ay önce sosyal medyada piyasanın altında indirimli olarak hediyelik eşya ve çeyizlik ürünlerin satışı yapılacağının duyurdu. Kampanya bugün başlamasıyla sabah saatlerinde çok sayıda kişi mağazanın önünde kalabalık oluşturması, koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı. Polisin kalabalığa yaptığı uyarı anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, bu sabah saatlerinde merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Çeyizlik ve hediyelik eşya satışı yapan bir mağaza, 1 ay önce sosyal medyada hesaplarında kampanya başlatılacağını duyurdu. Kampanyanın başladığı bugün çok sayıda kişi mağazanın önüne akın etti. Kabalığın oluşmasıyla koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı. Kalabalığın artması üzerine çevredeki bazı vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri zırhlı araçlar içerisinde sık sık uyarı anonsları yaptı. Alışveriş yapmak için gelen vatandaşların uyarılara aldırış etmediği o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı