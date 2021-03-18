Son dakika! Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü

18.03.2021 11:36 | Son Güncelleme: 18.03.2021 11:53
Son dakika! Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü

Son dakika haberler: DİYARBAKIR'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende askerler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganıyla yürüdü.

DİYARBAKIR'da, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yılı ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende askerler, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganıyla yürüdü.

Diyarbakır Valiliği'nce Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri düzenlendi. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Hava Şehitliği'ndeki tören, Vali Münir Karaloğlu, 7'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Reşit Can'ın çelenk bırakmasıyla başladı. AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve şehit yakınlarının da katıldığı törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Vali Karaloğlu öncülüğünde şehitlerin kabirlerine karanfil bırakılıp, dualar okundu. Törenin sona ermesiyle birliklerine dönen askerler, Hava Şehitliği'nden ayrılmak üzere nizami düzen aldı. Askerler, komutanları eşliğinde 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarıyla yürüdü.

- Diyarbakır
Son dakika! Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü
Son dakika! Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü
Son dakika! Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü
Son dakika! Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü
Son dakika! Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü
Son dakika! Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü
Son dakika! Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü
Son dakika! Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü
Son dakika! Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Diyarbakır'da askerlerden 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' yürüyüşü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 11:53:54. #1.15#
title