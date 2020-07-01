Son dakika haberleri... Diyarbakır'da alevli gece
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da alevli gece

Gelen son dakika haberlerine göre Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangında 250 dönüm ekili arazi küle döndü.

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da alevli gece
01.07.2020 10:30 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:40

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangında 250 dönüm ekili arazi küle döndü.

Çınar'a bağlı Yıllarca ve Kubacık köylerinde dün akşam saatlerinde şiddetli fırtına nedeni ile kopan elektrik tellerinden çıkan kıvılcım ekili araziyi tutuşturdu. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin suyla, köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 250 dönüm ekili arazi küle dönerken bir traktör de kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan kentin farklı ilçelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce dönüm ekili arazinin küle döndüğü öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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