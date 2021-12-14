Son dakika! DİYARBAKIR - Akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika! DİYARBAKIR - Akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Diyarbakır'da akraba 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da akraba 2 grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Ekinciler köyündeki arazi anlaşmazlığı dolayısıyla süren dava nedeniyle amca çocukları olan 2 grup adliyeye geldi.

Adliye çıkışında 2 grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Altan Güler yaşamını yitirdi.

Yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika! DİYARBAKIR - Akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika! DİYARBAKIR - Akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika! DİYARBAKIR - Akrabalar arasındaki kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

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