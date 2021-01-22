Son dakika haberleri | Diyarbakır'da 400 bin liralık tarihi eser operasyonu; 3 gözaltı

DİYARBAKIR'da, bronz ve gümüş tarihi eserleri 400 bin TL'ye satmaya çalışan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, kent merkezinde oturan bazı kişilerin, ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri 400 bin TL karşılığında satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaşıldı. Ekipler, kimliklerini tespit edip, takibe aldıkları 3 şüpheliyi Çınar ilçesi Beşpınar Mahallesi'nde, tarihi eserleri satmaya çalışırken, yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda; 660 bronz ve gümüş sikke ile 35 tarihi obje ele geçirildi. Tarihi eserler, Diyarbakır Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı