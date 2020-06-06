Son dakika haberleri | Diyarbakır'da 4 sokak karantinaya alındı Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 4 sokak karantinaya alındıDİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki 4 sokak, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı.

Diyarbakır'da 4 sokak karantinaya alındı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesindeki 4 sokak, koronavirüs vakalarının artması nedeniyle karantinaya alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmayla, yeni vakaların daha önce karantinaya alınan Serap Güzeli ve Avdallı Mahalleleri'ndeki vakalarla bağlantılı olduğu belirlendi.

Bağlar ilçesinin 5 Nisan Mahallesi'ndeki 839'uncu, 851'inci, 852'nci ve 853'üncü sokaklar, artan koronavirüs vakaları nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karar doğrultusunda, polis, sokakların giriş- çıkışlarında önlemler aldı. Filyasyon ekipleri de sokaklarda çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar ile yeni vakaların, daha önce karantinaya alınan Kayapınar ilçesine bağlı Serap Güzeli Mahallesi ile Çınar ilçesine bağlı Avdallı Mahallesi'nde görülen vakalarla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Karantinaya alınan 852'nci sokağa yakın bölgede fırın sahibi olan Orhan Sadak, "10 gün öncesine kadar herhangi bir vaka yoktu burada. Serap Güzeli Mahallesi'nde vakaların ortaya çıkmasından sonra burada da vakalar görülmeye başlandı" dedi.

Karantinaya alınan sokaklarda yaşayanların ihtiyaçları, Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri ile Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerince karşılanıyor.

Kaynak: DHA