Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine düzenlenen 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine düzenlenen 1 kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde önceki gece boşanma aşamasındaki eşi Nupelda B.'nin babasının evine gittiğini öğrenen M.B., yakınlarını da alarak buraya gitti. Grup ellerinde silahla, dışarı çıkan eşinin babası Cevdet Küntaş ve amcası Mehmet Fesih Küntaş'a silahla saldırdı. Olayda Mehmet Fesih Küntaş hayatını kaybederken Cevdet Küntaş da ağır yaralandı.

Olayın ardından kaçan zanlıların yakalanması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri operasyon gerçekleştirdi. Kentte farklı adreslere düzenlenen operasyonlarda M.B., M.B. ve M.B. yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri kapsamında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken biri ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi ise devam ediyor. - DİYARBAKIR

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü olayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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