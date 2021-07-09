Son dakika haberleri... DİYARBAKIR - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Bayram tatili süresi) Millete seslenişte halkıma duyuracağım"
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde Cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da Kurşunlu Camii'nde Cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu