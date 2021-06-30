Son dakika haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 667'nci gününde kararlılıkla sürüyor
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Son dakika haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 667'nci gününde kararlılıkla sürüyor

Son dakika haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 667'nci gününde kararlılıkla sürüyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 667'nci gününde sürüyor.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, çocuğuna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

Büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de örgüte destek vermediği için terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini anlatan Çiftçi, HDP ve PKK'nın iki evladını kendisinden aldığını belirtti.

Çiftçi, "HDP'den ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Bir gözümü kör ettiler diğer gözümü bana versinler. Buradan ayrılmayacağım." diye konuştu.

Çiftçi, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması için çağrıda bulundu.

Dağa kaçırılan kızı Ceylan için eylem yapan anne Türkan Mutlu da hakları olan evlatlarını istediklerini anlattı.

Kızına 8 yıldır hasret olduğunu ifade eden Mutlu, "HDP evladımı kandırıp dağa götürdü. Nasıl götürmüşse öyle de getirsin. Çocuğumu alıncaya kadar HDP'nin kapısının önündeyim." dedi.

Kızına teslim olması için seslenen Mutlu, "Kızım beni görüyor ve duyuyorsan çık gel, orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 667'nci gününde kararlılıkla sürüyor
Son dakika haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 667'nci gününde kararlılıkla sürüyor
Son dakika haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 667'nci gününde kararlılıkla sürüyor
Son dakika haberleri: Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 667'nci gününde kararlılıkla sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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