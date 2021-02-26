Son dakika haberleri | Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti
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Son dakika haberleri | Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti

26.02.2021 21:47 | Son Güncelleme: 26.02.2021 21:50
Son dakika haberleri | Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti

Son dakika haberleri... Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti.

Diyarbakır annelerinden Ayşegül Biçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evladı için Diyarbakır'da HDP il binası önünde eylem yapan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik ederek, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da doğum gününü kutlayan Ayşegül Biçer'e teşekkür etti.

Diyarbakır'da ailelerin sabırla ve onurla kutlu bir mücadele ortaya koyduğunu belirten Erdoğan, bütün anne ve babaların en kısa sürede evlatlarına kavuşmaları ve çocuklarının nice doğum günlerini birlikte kutlamaları temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berk Özkan

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