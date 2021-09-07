Son dakika haber: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Son dakika gündem haberi... Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 736'ncı gününde sürüyor.

Üniversitede okurken kandırılarak dağa götürülen oğlu İbrahim Halil için Gaziantep'ten gelerek eylem yapan anne Semra Küçük, evladından 7 seneden bu yana haber almadığını söyledi.

Oğluna seslenen Küçük, "Çıkıp gel. Bu acıya son ver. Artık dayanacak gücümüz kalmadı." diye konuştu.

Küçük, "HDP binasının önünde bekliyorum. Oğlumu istiyorum. Oğlumu nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Oğlumu onlar için doğurmadım. Bu eylemi sonuna kadar sürdüreceğiz. Evlatlarımızın hepsini alana kadar bu nöbetten vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Birçok ailenin evladına kavuştuğuna değinen Küçük, oğlunun da bir gün geleceğine inandığını aktardı.

Küçük, evlatlarının güvenlik güçlerine teslim olmasını istediklerini belirtti.

Ordu'dan gelen anne Latife Ödümlü ise evladına kavuşmadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını ifade etti.

Ödümlü, "Oğlumu HDP götürdü. Oğlumu HDP'den istiyorum." diye konuştu.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulanan Ödümlü, "Oğlum gel. Seni bekliyorum. Sen gelmeden buradan ayrılmayacağım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin