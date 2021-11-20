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Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haber: Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Bingöl Müftülüğüne Mustafa Topal, Hakkari Müftülüğüne İsmail Fakirullahoğlu, Kayseri Müftülüğüne Sivas Müftüsü Yusuf Akkuş, Sivas Müftülüğüne Ardahan Müftüsü Remzi Pehlivan, Ardahan Müftülüğüne ise Hayri Erenay atandı.

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AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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