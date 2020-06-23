Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle...
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Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle...

Son dakika güncel haberi: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafe kurallarına uyularak yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini bildirdi.

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle...
23.06.2020 20:37 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:40

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, maske ve mesafe kurallarına uyularak yarından itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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