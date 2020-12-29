Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

29.12.2020 20:33 | Son Güncelleme: 29.12.2020 20:36
Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan akademisyen Sözer'in öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberi: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, akademisyen Aylin Sözer'in canice katledilmesinin kendilerini derinden yaraladığını bildirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, akademisyen Aylin Sözer'in canice katledilmesinin kendilerini derinden yaraladığını bildirdi.

Erbaş, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, öğretim görevlisi Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Akademisyen Aylin Sözer'in canice katledilişi bizleri derinden yaralamıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her türlü şiddet ve istismarın karşısındayız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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