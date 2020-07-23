Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ayasofya'da 3 imam ve 5 müezzin görev alacak"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ayasofya'da 3 imam ve 5 müezzin görev alacak"

Son dakika haberine göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın açılacak Ayasofya Camii'nde görev alacak imam ve müezzinlerin isimlerini açıkladı.

Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
23.07.2020 15:47 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:51

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yarın açılacak Ayasofya Camii'nde görev alacak imam ve müezzinlerin isimlerini açıkladı. Ayasofya Camii'nde Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Ferruh Muştuer, Bünyamin Topçuoğlu,imam olarak, Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Acan Çelik ve Rıdvan Akbaş ise müezzin olarak görevlendirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul İl Müftülüğü'nde düzenlediği basın toplantısıyla Ayasofya Camii'nde atanan imam ve müezzinleri tanıttı. Erbaş, "Hocalarımız kıraatleriyle, ilimleriyle cami dersleri ile ezanlarıyla, tilavetleriyle camilerimizi süsleyecek, cemaatimizi ruhen doyuracak en doğru bilgileri onlara vermeye çalışacak. Malumunuz camilerimiz sadece ezan okunmak ve namaz kılınmak için değil aynı zamanda mescidi nebinin bir şubesi olarak mektep görevini de tedrisat görevini de yerine getirmeye çalışıyor. Bugün burada atamasını yapacağımız hocalarımız, milletimizi her açıdan doyuracak güzide hocalarımız" ifadelerini kullandı.

3 imam ve 5 müezzinin Ayasofya Cami'nde görev yapacağını açıklayan Erbaş, isimleri şöyle açıkladı:

"Vakti ile Ayasofya Cami imamlığını o günün üniversitesi sayılacak medreselerin büyük hocaları yapıyorlar. Biz bu geçmişimize uyarak bugün Ayasofya camimize bir Profosör hocamızı imam olarak görevlendiriyoruz. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı hocalarından kurra hafız ve ilmi ile hakikaten talebelerini ve ilminden istifade eden pek çok insanımızı doyurucu bilgiler veren Prof. Dr. Mehmet Boynukalın hocamız. Yenicami İmam Hatibi 2015 yılı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması dünya birincisi kurra hafız Ferruh Muştuer hocamız. Üçüncü olarak Fatih Camii İmam Hatibi 2009 yılında Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması dünya birincisi kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu hocamız"

Ali Erbaş Mehmet Hadi Duran, İbrahim Çoban, Şükrü Asıleren, Acan Çelik ve Rıdvan Akbaş'ın ise müezzin olarak görevlendirildiğini açıkladı.

AYASOFYA CAMİ-İ ŞERİFİ, KUR'AN-I KERİM TİLAVETLERİYLE AÇILACAK

86 yıl aradan sonra yarın kılınacak Cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak olan Ayasofya Cami-i Şerifi'nde Cuma namazı öncesi icra edilecek program belli oldu. Sabah saat 10.00'da sala ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur'an-ı Kerim tilavetleri yapılacak. Türkiye'nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Suresi, Meryem Suresi, Yasin Suresi, Fetih Suresi ile kısa surelerden olan İhlas, Felak ve Nas Surelerini tilavet edecek.

Kur'an-ı Kerim tilavetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve surelerin duasını yapacak.

(Selim Bayraktar/İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti 3. Sayfa
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti Politika
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi Ekonomi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis 3. Sayfa
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Eski Beşiktaşlı Bilic'in takımı West Bromwich Albion, Premier Lig'e çıktı
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Pınar'ın katili cinayetin tüm detaylarını ifadesinde anlattı! Telefon sinyalini bile hesaplamış
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Sosyal medyayı ayağa kaldıran olay! Kendisine emanet edilen köpeği tecavüz ederek öldürdü
Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Eski eşi tarafından darp edilen talihsiz kadın her gün ölüm korkusuyla yaşıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Engin Altay Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor İrfan Buz Gökhan Gönül Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Daha Fazla Muğla Fransa Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Ayasofya'da 3 imam ve 5 müezzin görev alacak" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 16:05:12. #1.14#
title