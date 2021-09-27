Son dakika haberleri | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Barosu'na dava açtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Barosu'na dava açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Barosu'na dava açtı

Gelen son dakika haberlerine göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Barosu'na karşı 'hakaret' davası açtı.

ANKARA (İHA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Barosu'na karşı 'hakaret' davası açtı.

Erbaş'ın Hacı Bayram Camisi'nde verdiği Cuma hutbesinin ardından Ankara Barosu bir basın açıklaması yapmıştı. Açıklamada yer alan ifadelerden dolayı Ankara Barosu'na 'kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret' suçlamasıyla dava açıldı.

İddianamede müşteki olarak yer alan Erbaş'ın Cuma namazında verdiği hutbede, "Ey insanlar, İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayrimeşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim" ifadelerini kullanmıştı. Hutbedeki ifadelere tepki gösteren Ankara Barosu tarafından yapılan basın açıklamasında, "Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır" denilmişti.

Basın açıklamasının ardından başlatılan soruşturmada ise baro suçlamaları kabul etmeyerek ifade özgürlüğü hakkını kullandıklarını belirtmişti. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek davada Baro Başkanı Erinç Sağkan ve 11 yönetim kurulu üyesi 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yalanlarla kandırıp evlendi! Gerçekleri öğrenen karısı boşanmak isteyince ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu

Yalanlarla kandırıp evlendi! Gerçekleri öğrenen karısı boşanmak isteyince ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Sezai Temelli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Tanem Sivar Şevval Şahin Mehmet Ali Erbil
Spor Mehmet Topal Ali Palabıyık Mario Balotelli Mustafa Denizli Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Zafer Kurugöl
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberleri | Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ankara Barosu'na dava açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 16:51:24. #1.17#