Son dakika haberi... Diyanet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Son dakika habere göre Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı mesajla Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.